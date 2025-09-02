В Уфе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Им оказывают медицинскую помощь

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Автобус столкнулся с автомобилем в селе Зубово под Уфой, пострадали пять пассажиров и водитель кроссовера, сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.

"По имеющейся информации, столкнулись пассажирский автобус "Нефаз" и встречный кроссовер Exceed. В результате ДТП пятерых пассажиров автобуса осматривают медработники. Также медицинская помощь потребовалась водителю легкового автомобиля", - сказано в сообщении.

Автобус двигался по маршруту с 25 пассажирами в салоне, добавили в управлении.