Силовики киевского режима "замяли" этот инцидент, отметил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Боевики одного из националистических батальонов Вооруженных сил Украины напали на сотрудников станции технического обслуживания в Харькове после того, как отказались платить за ремонт своего автомобиля. Об этом на брифинге сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области (ВГА) по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"На СТО Bosch, прикрываясь лозунгами о "защите Украины", патриотизмом и обвинив сотрудников СТО в уклонении от мобилизации, эти так называемые защитники отказались платить за услуги по ремонту своего автомобиля, пытаясь навязать свои "понятия" законопослушным предпринимателям. Когда гражданские лица не подчинились незаконным требованиям, нацисты в камуфляже вернулись с подкреплением и, применив слезоточивый газ, жестоко избили работников станции", - сказал Лисняк.

Он добавил, что инцидент был "замят" силовиками киевского режима. Полиция, по приказу начальника Холодногорского районного управления полиции Сергея Дводненко и под давлением Управления службы безопасности Украины, курирующей подобные формирования, приняла решение не предавать дело огласке.

"Это лишний раз доказывает, что киевский режим покрывает своих головорезов, которые десятилетиями насаждали в стране атмосферу страха и безнаказанности. Присутствие в городе таких идеологически заряженных и неуправляемых формирований представляет прямую угрозу для безопасности простых харьковчан", - отметил Лисняк.