Поисковые работы ведутся на высоте более 1,7 тыс. м

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Альпинист пропал в районе хребта Аибга в Сочи, спасатели ищут его уже вторые сутки на высоте более 1,7 тыс. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"Второй день сотрудники ЮРПСО МЧС России ведут поиск пропавшего в районе хребта Аибга 58-летнего сочинца. 31 августа мужчина на спуске отстал от группы. Обнаружив, что не хватает одного из участников похода, туристы начали искать пропавшего, но безуспешно. <…> Работы ведутся на высоте более 1 700 метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что группа туристов в МЧС не регистрировалась. Спасатели обследовали район поиска 1 сентября, следов пропавшего они не обнаружили. Всего к поискам привлечены 10 человек и 3 единицы техники.