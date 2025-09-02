Информацию о местонахождении осужденных просят сообщать на телефон доверия УФСБ России по региону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о групповом побеге из СИЗО №1 Екатеринбурга двух осужденных за приготовление к террористическому акту, обратившись к жителям с просьбой сообщать имеющуюся информацию о местонахождении злоумышленников.

Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили, что два арестанта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге, в управлении ФСИН по региону ситуацию не комментируют.

"1 сентября 2025 года двое осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту) совершили групповой побег из СИЗО-1 г. Екатеринбурга (ч. 2 ст. 313 УК России). В настоящее время указанные лица объявлены в федеральный розыск! Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области; Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 (24 года), уроженец Нижних Серег Свердловской области", - говорится в Telegram-канале комиссии.

Отмечается, что молодые люди могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой. Информацию о местонахождении разыскиваемых просят сообщать на телефон доверия УФСБ России по региону, в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области или в полицию.