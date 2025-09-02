Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пять пассажиров автобуса №793 пострадали в результате ДТП с участием автомобиля на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 14:00 [мск] на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса №793. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения автобуса и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. "Убедительно просим всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а пассажиров - держаться за поручни во время поездки", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили ранее в пресс-службе столичной прокуратуры, среди пострадавших двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В ГАИ Москвы ранее сообщали, что всего пострадавших трое.

В новость были внесены изменения (16:03 мск) - добавлена информация о числе пострадавших.