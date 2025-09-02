2 сентября, 16:30

Следствие просит суд продлить арест блогеру Маркаряну

Арсен Маркарян. Суды общей юрисдикции города Москвы/ ТАСС, архив
Арсен Маркарян
© Суды общей юрисдикции города Москвы/ ТАСС, архив
Предыдущий срок ареста истекает в первой половине сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Следствие обратилось в Таганский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"В Таганский районный суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркаряна А. А. Судебное заседание назначено на 3 сентября", - сказали в суде.

Предыдущий срок ареста истекает в первой половине сентября.

23 августа следователи задержали Маркаряна в Московском регионе. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года он разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. 

