Заведено уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд арестовал директора ООО "Дар фрут" и ООО "Кафе "Старый Баку" в Краснодаре Шахлара Новрузова, обвиняемого в покушении на крупное мошенничество на сумму порядка 919 млн рублей. Это следует из данных картотеки суда.

Согласно опубликованному решению суда, Новрузов обвиняется в попытке хищения чужого имущества на общую сумму 919 414 051 рублей, что составляет 100% доли в уставном капитале предприятия, которое судом не называется. Для этого он, по версии следствия, вместе с другими лицами предоставил в Прикубанский районный суд фальшивое свидетельство о заключении брака. Следователи УФСБ России по Краснодарскому возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По ходатайству следователя Новрузову продлили срок содержания под стражей, поскольку обвиняемый на свободе может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также может оказать влияние на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью. "Установлено, что [Новрузов] обладает устойчивыми связями среди сотрудников правоохранительных и судебных органов РФ, через которые имеет возможность повлиять на ход производства предварительного следствия по уголовному делу", - говорится в определении суда.

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката Новрузова о смягчении меры пресечения. Согласно постановлению, обвиняемому продлили срок ареста еще на два месяца, а всего он составляет полгода. Дата ареста не раскрывается.