Она обвиняется в шести эпизодах получения взятки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Предварительное слушание по делу экс-сенатора Ирины Петиной началось в Советском районном суде Рязани в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В июле 2023 года Петину заключили под стражу, ее обвиняют в шести эпизодах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), затем суд продлевал срок ареста.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Петиной Ирины Александровны, обвиняемой в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (шесть эпизодов - прим. ТАСС), началось на закрытом судебном заседании в помещении Советского районного суда г. Рязани с участием представителей Генпрокуратуры РФ, обвиняемой и защитников обвиняемой", - сказала собеседница агентства.

Как ранее установило следствие, в период с 2011 по 2014 год, а также в 2020 году обвиняемая, занимая должность замминистра здравоохранения Рязанской области, лично и через посредника получила незаконное денежное вознаграждение от руководителей рязанского и московского предприятий в размере более 45 млн рублей и 12,5 млн рублей соответственно за оказание помощи в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области с указанными предприятиями. На имущество Петиной был наложен арест на сумму более 20 млн рублей.

Еще одним фигурантом дела является бывший вице-губернатор региона Игорь Греков, который ранее был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей. В августе 2025 года Рязанский областной суд смягчил ему приговор, назначив наказание в виде 16 лет и 11 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 399 млн 950 тыс. рублей. По данным следствия, в 2018-2021 годах он получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области.

Петина с 2011 по 2020 год занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. В 2020-2022 годах была членом Совета Федерации от Рязанской области.