Им назначили наказание от шести лет до пожизненного заключения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд огласил приговор уже осужденному на пожизненный срок националисту Николаю Королеву (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его жене, экс-заместителю начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Алексею Белкову и другим фигурантам дела о создании неонацистской группировки "Белая масть". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновными Николая Королева, Веронику Королеву, Артема Цеппа, Марка Филиппова, Алексея Белкова и назначить наказание от шести лет до пожизненного заключения", - сказала судья.

Королеву назначили пожизненный срок в колонии особого режима (первые 4 года в тюрьме), Цеппа осудили на 20 лет колонии строгого режима (первые 10 лет в тюрьме), Белкова - на 12 лет в колонии строгого режима (3 года в тюрьме, запрет на 2 года администрировать сайты), Королевой назначили 11 лет колонии общего режима (запрет на 2 года администрировать сайты), Филиппову - 6 лет 2 месяца строгого режима.

В ходе прений сторон прокурор просил суд признать Королева виновным и присоединить неотбытую часть наказания по приговору Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, окончательно назначив ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части - в колонии особого режима. Также гособвинение просило запретить администрировать интернет-сайты на срок 4 года, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Из всех фигурантов дела только осужденный ранее Марк Филиппов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) частично признал вину, остальные заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям, включая самого Королева, который был этапирован из колонии в Вологодской области ("Вологодский пятак") и помещен в следственный изолятор "Матросская Тишина" на время рассмотрения нового дела об организации неонацистской группировки "Белая масть" и участии в ней.

Кроме супруги неонациста Вероники Королевой, подполковника Белкова и осужденного Филиппова на скамье подсудимых находится также Артем Цепп, которого следствие считает организатором террористического сообщества. В зависимости от роли и участия в совершении преступлений пятерым фигурантам дела вменяется организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), оправдание терроризма в интернете (ст. 205.2 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды в интернете (ст. 282 УК РФ), а также хранение боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Обвинение

Как говорится в обвинительном заключении, Цепп в 2016 году создал террористическое сообщество "Белая масть", одной из целью которой была финансовая поддержка осужденных ранее по террористическим статьям радикалов и неонацистов. Так, по словам гособвинителя, фигуранты дела создали и администрировали террористические сообщества в соцсетях и Telegram-каналах, где публично оправдывались действия соратников, совершивших тяжкие преступления "по признакам расы и национальности".

Кроме того, на протяжении семи лет в своих постах они "героизировали и идеализировали" действия террористов, которые были осуждены на пожизненный срок, добавила прокурор. Также обвиняемые оправдывали действия организаторов крупнейшего теракта в американском городе Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года возле административного здания имени Альфреда Марра, где в ходе взрыва заминированного автомобиля погибли 168 человек.

Бывший основатель националистической неформальной группировки Николай Королев был осужден на пожизненный срок в 2008 году, в том числе за создание преступного сообщества, члены которого совершили девять терактов, в том числе взрыв на Черкизовском рынке в Москве в августе 2006 года, унесший жизни 14 человек, среди которых двое детей. В мае 2008 года на основании вердикта присяжных Мосгорсуд приговорил восемь подсудимых по делу о взрыве на Черкизовском рынке к лишению свободы на сроки от двух лет до пожизненного заключения, причем пожизненное лишение свободы было назначено четверым подсудимым.

Большинство обвиняемых были студентами московских вузов в возрасте 19 лет, объединившимися на почве национальной нетерпимости.

В сентябре 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что Главным управлением по противодействию экстремизму МВД РФ совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки "Белая масть", участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями.

По данным следствия, участники группировки готовили совершение на территории РФ серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны. В результате оперативно-разыскных мероприятий в ряде субъектов России оперативники выявили места проживания активных участников криминального сообщества и задержали их. В ходе обысков правоохранители обнаружили нацистскую символику, атрибутику и литературу.