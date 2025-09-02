Старший из фигурантов находился в международном розыске по инициативе НЦБ Интерпола Литвы за контрабанду наркотиков

КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Граждане Литвы, 42 и 53 лет, осужденные за контрабанду и наркоторговлю в России, переданы калининградскими правоохранителями компетентным органам этой республики. Передача произошла на пункте пропуска "Чернышевское-Кибартай" российско-литовского участка границы в Калининградской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Из Российской Федерации в Литовскую Республику переданы двое граждан сопредельного государства в возрасте 42 и 53 лет, осужденные за наркопреступления в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший из фигурантов находился в международном розыске по инициативе НЦБ Интерпола Литвы за контрабанду наркотиков. Получив информацию от российских правоохранителей о том, что указанный гражданин осужден на девять лет восемь месяцев за покушение на сбыт 9 кг гашиша и отбывает наказание в пенитенциарном учреждении Российской Федерации, литовская сторона инициировала его передачу на родину.

Также по решению Генпрокуратуры РФ для отбытия наказания передан 42-летний гражданин Литовской Республики, осужденный на территории РФ на 17 лет в колонии строгого режима за контрабанду и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Действуя в составе организованной преступной группы, в марте 2017 года он перевез из Эстонии в Россию 266 кг гашиша.

"При сопровождении сотрудников отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Калининградской области преступники были переданы компетентным органам Литвы на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское-Кибартай", - говорится в сообщении.