МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали участника группы мошенников, которая обманом похитила у несовершеннолетней девочки более 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). <…> Благодаря слаженной работе следователей СК России и оперативных сотрудников других правоохранительных органов, задержан один из участников организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

По данным главка, в декабре 2024 года несовершеннолетней жительнице Москвы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов. В разговоре девочке сообщили, что ее родители могут быть привлечены к уголовной ответственности и что их деньги могут похитить. "Чтобы избежать потери денег, обманутая девушка передала лично и перевела на счета злоумышленников денежные средства на общую сумму свыше 8 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

С задержанным проводятся необходимые следственные действия. В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты технические устройства, а также большое количество сим-карт различных мобильных операторов, с помощью которых были совершены преступные действия. Ведется работа по установлению владельцев счетов, на которые переводились похищенные средства, и других причастных к преступлению.