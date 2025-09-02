Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. В ДТП на автодороге Орск - Домбаровский - Светлый в Оренбургской области пострадали пять человек. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает УМВД по региону.

"ДТП произошло на автодороге Орск - Домбаровский - Светлый. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны города Ясного в сторону города Орска, не справился с управлением. <…> Это привело к съезду транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием", - сообщили в УМВД.

По данным ведомства, в результате происшествия все пять человек, находившиеся в автомобиле, госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести для оказания необходимой помощи. Предполагаемой причиной ДТП, как отметили в ведомстве, стало несоблюдение скоростного режима, не соответствующего конкретным дорожным условиям.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.