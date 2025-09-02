Обвиняемой во взяточничестве экс-сенатору Петиной на полгода продлили арест

Ей предъявили обвинение по шести эпизодам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Рязани продлил арест экс-сенатору от региона и бывшему заместителю министра здравоохранения Рязанской области Ирине Петиной до 12 февраля 2026 года по делу о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал ТАСС, суд начал слушание ее дела в закрытом режиме.

"Постановлением суда от 2 сентября 2025 г. продлен срок содержания обвиняемой Петиной И. А. под стражей на 6 месяцев, то есть до 12 февраля 2026 года включительно", - говорится в сообщении. Фигурантка обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ей предъявлено обвинение по шести эпизодам.

Петина находится под стражей с июля 2023 года. Как ранее установило следствие, в период с 2011 по 2014 год, а также в 2020 году обвиняемая, занимая должность замминистра здравоохранения Рязанской области, лично и через посредника получила незаконное денежное вознаграждение от руководителей рязанского и московского предприятий в размере более чем 45 млн рублей и 12,5 млн рублей соответственно за оказание помощи в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области с указанными предприятиями. На имущество Петиной был наложен арест на сумму более 20 млн рублей.

Еще одним фигурантом дела является бывший вице-губернатор Игорь Греков, который ранее был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей. В августе 2025 года Рязанский областной суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору, назначив ему наказание в виде 16 лет 11 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 399 млн 950 тыс. рублей. По данным следствия, в 2018-2021 годах он получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области.

Петина с 2011 по 2020 год занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В 2020-2022 годах была членом Совета Федерации от Рязанской области.