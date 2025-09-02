Экс-главу управления строительства метро в Нижнем Новгороде арестовали

Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Бывшего директора главного управления по строительству и ремонту метро, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде заключили под стражу по делу о получении взятки. Об этом сообщает областное управление СК России.

"Бывший директор муниципального учреждения, обвиняемый во взяточничестве, заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о бывшем директоре главного управления по строительству и ремонту метро. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере).

В конце мая сообщалось, что экс-главу управления подозревают во взятке. Позднее ряд СМИ сообщил о том, что он находится в федеральном розыске.