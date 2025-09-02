Услышав выстрелы, один мужчина сдался, второй попытался убежать и был застрелен из автомата

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пограничники застрелили мужчину, пытавшегося сбежать из Одесской области Украины в Молдавию. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Отмечается, что пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение на границе, и открыли предупредительную стрельбу в воздух.

Услышав выстрелы, один мужчина сдался, второй попытался убежать и был застрелен из автомата.

Другие подробности не приводятся.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.