Антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения генералу СБУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в незаконном обогащении экс-главе департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ), бригадному генералу Илье Витюку. Это спровоцировало новый виток конфликта между структурами.

По данным, опубликованным в Telegram-канале НАБУ, "топ-чиновнику из числа высшего офицерского состава" предъявлены обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Подозреваемый, в частности, приобрел квартиру в Киеве за $522 тыс., хотя по договору ее стоимость - $309 тыс. В сообщении НАБУ не называлось имя подозреваемого, однако украинские СМИ писали, что речь идет об Илье Витюке, возглавлявшем ранее департамент кибербезопасности.

Позже СБУ в своем Telegram-канале подтвердила, что обвинения были предъявлены бригадному генералу СБУ Витюку. При этом спецслужба назвала это "местью" за произведенные ранее задержания двух сотрудников НАБУ. "По убеждению СБУ, предъявление обвинений И. Витюку со стороны НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) является местью со стороны НАБУ и САП <...>. Обвинение И. Витюку предъявлено именно после резонансных задержаний представителей бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад", - говорится в сообщении.

Еще весной 2024 года журналисты издания "Следствие. Инфо" писали о столичной квартире супруги Витюка, возглавлявшего тогда департамент кибербезопасности СБУ. После публикации, как сообщало издание, сотрудники военкомата попытались вручить повестку журналисту - автору расследования.

Конфликт с НАБУ и САП

Летом этого года обострился конфликт НАБУ и САП с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Однако это привело лишь к новой волне протестов, кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.