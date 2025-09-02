Всего приняли 97 заявлений

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Семь человек остаются в стационарах Рязани и Москвы после ЧП в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"На 2 сентября в списках погибших - 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах остаются семь человек. Из них один человек в больнице Рязани и шестеро - в медицинских центрах Москвы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что основные поисково-спасательные работы завершены, муниципальный режим ЧС снят.

Отмечается, что в настоящее время принято 97 заявлений. Всего 87 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды. 40 членов семей погибших подали заявления на выплату, 32 из них выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 105 заявлений, выплачено 17 компенсаций. "Все средства, собранные Фондом социального развития Рязанской области, будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим, получившим наиболее серьезные травмы", - добавили в оперштабе.

ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло 15 августа в результате возгорания в одном из производственных цехов. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится на контроле прокуратуры.