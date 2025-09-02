Суд в Ярославле вынес приговор организаторам фиктивных браков с мигрантами

Одного из фигурантов приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Суд в Ярославле вынес приговор пятерым членам этнической преступной группы, организовавшим незаконный канал миграции в Россию путем регистрации фиктивных браков. Один из фигурантов приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима, остальные получили условные сроки, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

"Дзержинский районный суд признал пятерых участников противоправной схемы легализации иностранных граждан виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), и назначил наказание ранее судимому Аллазову Г. Н. о. 1996 г. р. в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным участникам - от 2,5 до 1,5 года лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе.

Аллазов ранее был судим по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), а также неоднократно по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники УФСБ и УМВД по Ярославской области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации путем регистрации фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами России для оформления разрешения на временное проживание без учета квоты.