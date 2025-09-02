Пострадал водитель, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. ВСУ атаковали водовоз в городе Алешки Херсонской области, водитель получил ранения. Об этом сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

"Только что мне поступила информация, что был нанесен удар по машине, которая обеспечивает жителей водой. Водитель долго не выходил на связь, не возвращался. Коллеги очень беспокоились, но идти искать было крайне опасно - дроновая опасность не прекращалась. К счастью, водитель остался жив, но получил контузию, термические ожоги рук, осколочные ранения. Доставили его в Алешковскую ЦРБ. Машина, судя по всему, цела", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко добавил, что украинский беспилотник также атаковал трактор коммунального предприятия в районе больницы в Алешках.

"Над головами сотрудников предприятия "ЖКХ и благоустройство" пролетал дрон, который не был здесь с добрыми намерениями. БПЛА намеренно летел в лобовое стекло трактора. Но водитель не растерялся и вовремя поднял ковш. Дрон, врезавшись в него, взорвался. Несмотря на эту опаснейшую ситуацию, наши коммунальщики не остановились и продолжили свою работу, очищая территорию от мусора и заботясь о порядке в городе. Несгибаемая сила духа у этих скромных героев", - подчеркнул глава округа.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате ударов ВСУ за последние сутки в Алешках получили ранения двое мужчин 1975 и 1962 годов рождения. Их доставили в местную ЦРБ.