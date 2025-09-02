Также ордер выдали на задержание семи бывших сирийских чиновников, отмечает агентство

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Французские судебные органы выдали в августе ордера на арест семи бывших сирийских чиновников, в том числе экс-главы государства Башара Асада. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"После 13 лет расследования следственные судьи отдела парижского суда по преступлениям против человечности выдали ордера на арест семи бывших высокопоставленных сирийских чиновников за соучастие в военных преступлениях и преступлениях против человечности", - пишет агентство со ссылкой на заявление адвокатов, которое приводит ассоциация "Международная федерация прав человека" (FIDH).

Расследование велось в связи с гибелью и ранениями ряда западных журналистов в Сирии в 2012 году. Как утверждается, они погибли во время ударов по пресс-центру в Хомсе, ответственность за которые возлагают на сирийские власти того времени. Как уточняет AFP, речь идет о "неофициальном пресс-центре", который располагался в доме в районе Баб-Амр, где базировались боевики так называемой Свободной сирийской армии.