Погранслужба Украины подтвердила, что застрелила беглеца на границе с Молдавией

Действия пограничников изучают правоохранители

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина был застрелен в Одесской области на юге Украины при попытке незаконно пересечь границу с Молдавией, подтвердило Южное региональное управление украинской Госпогранслужбы.

По данным, опубликованным на странице управления в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), пограничный наряд, преследуя двух нарушителей границы, "совершил предупредительные выстрелы". Утверждается, что до этого нарушители не реагировали на требования остановиться. Позже один из нарушителей был задержан в момент преодоления инженерного заграждения, а второй - обнаружен без признаков жизни.

В пресс-службе признают, что у погибшего было пулевое ранение. Действия пограничников изучают правоохранители, также назначено служебное расследование.

Ранее об инциденте сообщили украинские СМИ. По их данным, один мужчина, услышав предупредительные выстрелы, сдался, а второй попытался убежать и был застрелен пограничниками из автомата.

24 августа представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко сообщал, что с начала 2025 года были задержаны более 13 тыс. граждан, пытавшихся незаконно сбежать с Украины. Власти уже инициировали введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в условиях военного положения.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. А мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Они пытаются пересечь границу вплавь или через горы, кроме того, пограничники задерживали мужчин, которые маскировались под животных, надевали маскхалаты, а также пытались выехать под видом скорой помощи.