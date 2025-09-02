Задымления в близлежащих населенных пунктах и на федеральной автодороге Р-21 "Кола" не наблюдается, уточнил глава районной администрации Дмитрий Зацепин

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе из-за свалки, которую уже почти месяц тушат в Кондопожском районе Карелии. Об этом глава районной администрации Дмитрий Зацепин сообщил во "ВКонтакте".

"Результаты отбора проб воздуха, проведенных 11, 13, 15, 19 и 26 августа 2025 года, не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ <...>. Задымления в близлежащих населенных пунктах и на федеральной автодороге Р-21 "Кола" не наблюдается", - сказано в сообщении.

По словам Зацепина, в ликвидации возгорания задействованы 15 человек и 12 единиц техники. По данным на 1 сентября, площадь пожара достигала 2 тыс. кв. м.