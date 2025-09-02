Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что отражение атаки продолжается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Два многоквартирных дома и несколько частных домов повреждены от осколков сбитых БПЛА в Белой Калитве и поселке Коксовый Ростовской области. Среди населения пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области идет отражение воздушной атаки. В Белой Калитве посечен осколками фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов, а также в припаркованных во дворах автомобилях. Стекла повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый. Главное, никто из людей не пострадал", - написал он.

Слюсарь добавил, что отражение атаки продолжается и попросил жителей быть предельно осторожными.

По информации Минобороны России, в Ростовской области уничтожено и перехвачено семь БПЛА - в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах.

В новость внесены изменения (00:47 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - сбитых БПЛА.