Один раз подземные толчки ощущались в населенных пунктах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 28 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 28 афтершоков магнитудой до 6,0. В населенных пункта региона подземные толчки ощущались один раз", - сказали в ведомстве.

Сейчас в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. При этом количество афтершоков снижается - за прошедшую неделю почти на 50%.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.