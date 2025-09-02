Время ожидания составляет 1-2 часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 600 автомобилей находятся в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Время ожидания составляет 1-2 часа, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 185 транспортных средств. Время ожидание около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении с данными на 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту было приостановлено с 00:31 до 01:57 мск.