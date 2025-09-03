Птица попала в отсек стеклоочистителя после взлета, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Самолет, летевший по маршруту Иркутск - Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в отсек стеклоочистителя. Об этом ТАСС сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня около 10:00 (05:00 мск) воздушное судно B-757 200 авиакомпании Azur Air, выполняющее рейс ZF-2577 по маршруту Иркутск - Камрань, вернулось в аэропорт города Иркутска в связи с попаданием птицы в отсек стеклоочистителя после взлета", - сообщили в ведомстве.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения воздушного судна с птицей. По предварительной информации, повторный вылет запланирован на 15:30 (10:30 мск). Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.