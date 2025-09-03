Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на несовершеннолетнего и отобрал у него более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В отдел полиции №6 "Октябрьский" УМВД России по городу Новосибирску 8 августа поступило сообщение о том, что у дома на улице Татьяны Снежиной на ребенка напал неизвестный и похитил у него деньги - в сумме более 1 млн рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Новосибирска", - говорится в сообщении. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.