В суде также огласили показания более 100 человек, отметил один из участников процесса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд опросил более 60 потерпевших, свидетелей, правоохранителей и работников концертного зала в ходе проходящих в закрытом режиме слушаний уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле". Как уточнил ТАСС один из участников процесса, который начался почти месяц назад, в суде также огласили показания более 100 человек.

"С самого первого дня начала судебного следствия в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в "Крокусе" было опрошено более 60 человек, в их числе потерпевшие, свидетели, правоохранители, а также работники концертного зала. Кроме того, были оглашены письменные показания еще более 100 человек, которые на предварительных слушаниях заявили об отсутствии желания у них или возможности найти время для личного участия", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что "время останавливается и замирает сердце" в те моменты, когда женщины при дачи показаний рассказывают о погибших на их глазах мужьях, которые прикрыли их от расстрела боевиками и спасли ценой своей жизни.

Вместе с тем близкие и родственники находящихся на скамье подсудимых 19 террористов не принимают участия в слушаниях и "не могут ходить на каждое заседание", так как они проживают "не просто в другом регионе России", а в соседних государствах, отметил собеседник ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос агентства.