Он планировал совершить теракт в столице

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. 60-летнего москвича Андрея Евсеева обвиняют в попытке совершения теракта в столице, хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, попытке изготовления взрывных устройств, а также в нанесении побоев. Об этом сказано в судебных материалах Второго Западного окружного военного суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Уголовное дело в отношении Евсеева было возбуждено в июне 2024 года по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов), ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 30 ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ, незаконного изготовления, переделки или ремонта взрывных устройств), ст. 30 ч. 1 ст. 205 ч. 1 УК РФ (попытка совершения террористического акта)", - сказано в документах.

Гособвинитель запросил назначить Евсееву наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальных 11 - в колонии строго режима, а также назначить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал частично, уверяя суд, что сайты и телеграм-каналы экстремистского содержания посещал из любопытства, а аэросъемку инфраструктуры ЮАО Москвы производил в личных интересах.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Евсеева вменяемым.

Уголовное дело

По данным следствия, в июне 2024 года Евсеев, который работает водителем-экспедитором в компании по продаже химических реактивов ООО "Мосреактив", в состоянии алкогольного опьянения подрался на улице с прохожим и пришел в полицию с заявлением о потасовке. В ходе написания заявления он привлек внимание сотрудника полиции своей футболкой с надписью "Украина" и рассказал о своих проукраинских взглядах, что дома хранит флаги Украины и прочее. После этого было принято решение провести осмотр квартиры Евсеева.

В ходе обыска подсудимый ничего не скрывал, а указывал и рассказывал, где у него хранится оружие. В квартире было обнаружено и изъято: 14 квадрокоптеров, пульты управления, VR-очки, флаги Украины, футболка с надписью "Украина", рабочие штаны с лентами сине-желтых цветов, 4 выстрела для подствольного гранатомета, тренировочные патроны, фрагменты от пиротехнических хлопушек, пакеты с селитрой, пакеты с веществом оранжевого цвета, банки с неизвестными веществами, канистры с неизвестными жидкими веществами, бутылка с керосином, несколько сим-карт, карты памяти, 3 мобильных телефона, кулон с трезубцем, 2 револьвера, пистолет Макарова и магазин к нему, 79 патронов, фотоаппарат Lumix и металлический станок.

После осмотра квартиры было принято решение о возбуждении уголовного дела, а 22 июня 2024 года Евсеев был заключен под стражу.

В материалах дела указаны снимки с квадрокоптера ТЭЦ в ЮАО, школы, больницы им. Буянова, датированные после 2022 года.

Один из свидетелей рассказал, что Евсеев на своем металлическом станке хотел переделать травматическое оружие в боевое.