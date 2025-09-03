Пассажиров и сотрудников эвакуировали, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания железнодорожной станции Кутейниково в Ростовской области. Ночью пассажиров и сотрудников эвакуировали, сейчас здание оцеплено.

Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В результате атаки БПЛА этой ночью на ж/д станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети. Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал. Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы", - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что в настоящее время поезда идут с задержкой. Сотрудники станции помогают пассажирам.