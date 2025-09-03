Регион был атакован 79 БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 8 раз обстреляли территорию Белгородской области и атаковали ее с помощью 79 БПЛА. Наиболее серьезные последствия атак зафиксированы в Шебекинском округе, следует из сообщения в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Красная Поляна, Муром и Новая Таволжанка выпущено 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, из которых 8 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка количество раненых после обстрела увеличилось до четырех человек: мужчина позже обратился за медицинской помощью (ранее сообщалось о трех пострадавших - прим. ТАСС). Он, как и еще один пострадавший, будут проходить лечение амбулаторно. Два человека были госпитализированы", - написал Гладков.

В Новой Таволжанке в результате обстрела и детонации повреждены три частных дома, автомобиль и надворные постройки, в Муроме огнем уничтожен частный дом и две хозпостройки, повреждены домовладение, склад сельхозпредприятия и линия электропередачи, добавил глава региона.

Три мирных жительницы пострадали в поселке Пролетарском Ракитянского района, после оказания необходимой помощи они продолжат лечение амбулаторно. В поселке повреждены социальный объект и два автомобиля. В районном центре Красная Яруга повреждены три транспортных средства, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района - грузовой автомобиль, а в поселке Степное - частный дом. Муниципалитет в течение прошедших суток был атакован 24 беспилотниками, три из которых сбиты, и дважды обстрелян с применением 10 снарядов.

В Грайвороне в результате атак ВСУ повреждены два автомобиля и коммерческий объект, муниципальный округ подвергся 2 обстрелам с применением 6 боеприпасов и атакам 15 БПЛА. В Валуйском округе повреждены автомобиль и частный дом в селе Орехово, по одному частному дому в селах Тулянка и Старцево, 13 из 21 атаковавших муниципалитет беспилотника подавлены и сбиты. Из-за детонации дрона в селе Березовка Борисовского района поврежден легковой автомобиль. Частный дом и надворная постройка повреждены в селе Нечаевка Белгородского района, муниципалитет атаковали два беспилотника, один из которых сбит.