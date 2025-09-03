Заведено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудник подрядной организации в Челябинске нанес побои местному жителю после замечаний о порче газона и отсутствии заграждения при проведении дорожных работ. В отношении рабочего-мигранта возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказали в пресс-службе.

В местных пабликах и СМИ опубликовано видео, на котором житель Челябинска подходит к группе рабочих-мигрантов, проводящих дорожные работы на улице Братьев Кашириных. Он делает им замечание по поводу разрушенного газона и отсутствия загородки. После этого на мужчину с кулаками набрасывается один из рабочих, остальные его поддерживают и стараются помешать видеосъемке конфликта.