Заведены уголовные дела

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Житель города Далматова Курганской области кинул гранату в витрину кафе-бара из-за конфликта с сотрудником, мужчина задержан. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"Накануне в ночное время в Далматовском округе произошел конфликт между сотрудником и посетителем кафе-бара, после чего злоумышленник покинул заведение, но спустя продолжительное время он вернулся и, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, бросил гранату в витрину. Затем фигурант скрылся. В результате противоправных действий повреждено имущество заведения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник установлен и задержан, им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматова", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. Отмечается, что возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Кроме того, полиция проводит проверку по законности деятельности кафе-бара.