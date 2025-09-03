В Нижнем Новгороде при тушении возгорания погиб пожарный

Ему стало плохо при ликвидации пожара, он умер в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в складских помещениях на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. В результате происшествия погиб работник муниципальной пожарной охраны, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Подразделения привлекались по рангу пожара №2. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Его ликвидировали в 11:12 мск. В результате ЧП погиб один человек. "Погибший не является спасателем МЧС России, это работник муниципальной пожарной охраны", - уточнили в управлении.

В управлении по делам ГО и ЧС Нижегородской области сообщили, что при ликвидации возгорания работнику пожарной части стало плохо, он был госпитализирован и умер в больнице. Управление окажет необходимую помощь семье пожарного.

Для ликвидации последствий привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 55 человек и 16 единиц техники.