Второго обвиняемого в нападении на полицейского в Щелкове объявили в розыск

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что уже арестован задержанный 27-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции и в хулиганстве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Второй обвиняемый в нападении на сотрудника полиции в Щелкове объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В межгосударственный розыск объявлен второй фигурант уголовного дела. Следователем ему заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, хулиганство, совершенное группой лиц), судом в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по ходатайству следователя судом уже арестован задержанный 27-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции и в хулиганстве. Под арестом обвиняемый пробудет до 1 ноября.

1 сентября возле торгового центра на Пролетарском проспекте в Щелкове двое мужчин вступили в конфликт с охранником. Находившийся рядом сотрудник патрульно-постовой службы потребовал прекратить противоправные действия, однако дебоширы проигнорировали законные требования полицейского и напали на него. Один из нападавших был задержан.