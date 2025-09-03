Командир украинской ДРГ Антоненко получил 28 лет лишения свободы

Также ему назначили штраф 2 млн рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил 28 лет лишения свободы командиру украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая совершала теракты на военных и энергетических объектах в регионах РФ. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, приговор украинским офицерам не вступил в силу.

"Назначить А. Антоненко наказание в виде 28 лет лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима, со штрафом 2 млн рублей", - огласил судья приговор.

На скамье подсудимых, помимо подполковника Андрея Антоненко, капитан Андрей Кулиш, младший лейтенант Денис Ткаченко и сержант Алексей Мазуренко. Кулиш и Мазуренко получили по 26 лет лишения свободы, Ткаченко - 27 лет.

Военный суд в качестве дополнительного наказания назначил каждому фигуранту дела о терроризме штрафы от 1 млн до 2 млн рублей, а также удовлетворил иск Минобороны РФ на общую сумму в размере около 1,4 млн рублей за поврежденный украинскими диверсантами в 2023 году с помощью дронов-камикадзе на военном аэродроме самолет стратегической авиации ВКС РФ, который в настоящее время отремонтирован и продолжает выполнять боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции.

После оглашения приговора защита украинских диверсантов в беседе с корреспондентом ТАСС заявила, что обжалует сегодняшнее решение. В последнем слове один из подсудимых прочитал стих на украинском языке, но на просьбу судьи перевести текст зачитанного произведения на русский язык подполковник Антоненко отказался.

Элита украинской ДРГ

Элитную группу диверсантов, члены которой являются первыми из известных украинских диверсантов, представших перед судом в московском регионе, после гибели своего командира возглавлял старший офицер группы информационного противодействия центра мониторинга информационного пространства стратегического оперативного командования "Север" Сухопутных войск Украины подполковник Андрей Антоненко. На его счету пять диверсионных вылазок - самое большое количество среди всех взятых в плен украинских офицеров российскими военнослужащими.

Все четверо диверсантов получили ранения различной степени тяжести при задержании. В ходе заседаний все подсудимые подчеркивали, что с момента их госпитализации к ним относились предельно корректно.

Еще два входивших в состав группы украинских военнослужащих были ликвидированы при задержании в Невельском районе Брянской области во время их очередной вылазки в августе 2023 года, а один диверсант позднее умер в больнице. Все члены ДРГ перед совершением терактов прошли обучение, в том числе связанное со сборкой БПЛА, говорится в материалах дела. Они также причастны к неоднократным атакам беспилотников на военный аэродром Шайковка в Калужской области в 2023 году.

По словам гособвинителя, группа диверсантов отличалась устойчивостью, а сержант Мазуренко и подполковник Антоненко прошли углубленные специальные курсы, продолжив после этого службу в спецподразделении украинской разведки. Ранее в своем выступлении в ходе судебного следствия прокурор обратил внимание участников процесса, что при задержании диверсантам было предложено сдаться, в ответ они открыли огонь на поражение по военнослужащим РФ, но сами понесли потери. Командир диверсионной группы украинской разведки полковник Олег Бабий и разведчик-диверсант Мочулянский сразу были убиты, прикрывая отход своей группы, а тяжело раненный 29-летний старший солдат из Киева Илья Долматов скончался позже в российском госпитале, уточнял прокурор.

Процесс над украинскими диверсантами начался в конце мая этого года. После оглашения обвинительного заключения Ткаченко и Мазуренко заявили, что частично признают вину и раскаиваются в содеянном. Антоненко и Кулиш вину отрицали. При этом в своем выступлении украинский замполит Антоненко признал фактическую сторону предъявленных ему обвинений по уголовному делу, но не согласился с их квалификацией. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, капитан Кулиш заявил, что не считает себя террористом, так как выполнял боевой приказ командира.

Суть обвинений

В зависимости от роли и участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных семью статьями УК РФ: два эпизода совершения теракта и три эпизода подготовки террористического акта (ст. 205 УК РФ), пять эпизодов незаконного пересечения государственной границы (ст. 322 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222.1 и ст. 222 УК РФ), контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226.1 УК РФ), а также организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ).

31 августа 2023 года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали ТАСС, что ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа пресекла на территории России деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины. Как установил суд, целью диверсантов было совершение серии резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро, трое из которых получили ранения, задержаны, уточняли в ЦОС.

В ходе судебного разбирательства также стало известно, что каждый диверсант в ходе вылазок носил с собой внушительный багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. У них также изъяли в ходе задержания блокноты, электронные книги, мобильные телефоны, рации и инструменты. В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщали ТАСС, что в ходе нейтрализации диверсантов двое росгвардейцев получили легкие ранения.