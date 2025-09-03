На западе Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

Инцидент произошел в городе Тернополе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Тернополе на западе Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Первый Казацкий".

По данным канала, клирика кафедрального собора святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии УПЦ диакона Василия Марко задержали во вторник и все еще удерживают в ТЦК. По их подсчетам, мобилизовано уже восемь священников Тернопольской епархии УПЦ.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.