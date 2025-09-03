Злоумышленники позвонили девочке и представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве заключил под стражу пособника мошенников, которые обманом похитили у несовершеннолетней 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу пособника телефонных аферистов. 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года несовершеннолетней жительнице Москвы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов. В разговоре девочке сообщили, что ее родители могут быть привлечены к уголовной ответственности и что их деньги могут похитить. Чтобы избежать потери денег, она передала лично и перевела на счета злоумышленников более 8 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, арестованный начал преступную деятельность с нелегальной продажи сим-карт. Денег не хватало, и он нашел еще одну незаконную подработку - обслуживание телефонного оборудования. По указанию криминальных работодателей он снял помещение, установил там СИМ-боксы, интернет-роутеры и начал отвечать за непрерывную связь аферистов с жертвами. С помощью этой аппаратуры мошенники осуществляли звонки девочке через мессенджер и, представляясь сотрудниками сотовой компании, предложили перейти на очень выгодный тариф, а получив согласие ребенка, обманным путем выманили код на смену пароля в личном кабинете на портале госуслуг. Уже после этого злоумышленники стали действовать под видом правоохранителей. В итоге девочка передала им деньги, хранящиеся дома, а также средства со счетов матери.

В ГСУ СК по Москве добавили, что с обвиняемым уже проведены следственные действия. В ходе допроса он полностью признал вину. Устанавливаются соучастники преступления.