Опасные предметы передали в компетентные органы для последующего уничтожения

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами в лесополосе в Запорожской области. Изъяты 324 единицы различных боеприпасов, в том числе 201 артиллерийский снаряд и 2 ракеты РСЗО "Град", сообщается в Telegram-канале "МВД МЕДИА".

"В лесополосе вблизи села Трудовое был обнаружен тайник с боеприпасами. Из схрона изъяты 201 артиллерийский снаряд, 2 ракеты реактивной системы залпового огня "Град", 13 взрывателей к артиллерийским снарядам, пулеметная лента с 85 патронами калибра 12,7 мм и тубусы с порохом от артиллерийских снарядов калибра 152 мм в количестве 23 штук. Всего изъято 324 единицы боеприпасов", - говорится в сообщении.

Тайник был найден во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудников областной полиции совместно с ЦКО МВД России и военной полицией, уточняется в тексте.

В МВД рассказали, что опасные предметы переданы в компетентные органы для последующего уничтожения.