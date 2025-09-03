По данным Союза православных журналистов, викарий Новокаховской епархии епископ Нововоронцовский Серафим и похищенный вместе с ним иеромонах Гавриил уже находятся на полигоне в Ровенской области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) похитили епископа канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и отправили на полигон. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

По данным СПЖ, викарий Новокаховской епархии епископ Нововоронцовский Серафим и похищенный также вместе с ним иеромонах Гавриил уже находятся на полигоне в Ровенской области на западе Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.