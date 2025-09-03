Мужчина не признал себя виновным в подготовке террористического акта

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы 60-летнего москвича Андрея Евсеева, обвиняемого в попытке совершения теракта, хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, попытке изготовления взрывных устройств, а также в нанесении побоев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Евсеева виновным в инкриминируемых преступлениях и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима, со штрафом 250 тыс. рублей", - сказал судья.

Прокурор просил назначить Евсееву наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также назначить штраф в размере 400 тыс. рублей.

Подсудимый вину признал частично, уверяя суд, что сайты и телеграм-каналы экстремистского содержания посещал из любопытства, аэросъемку инфраструктуры ЮАО Москвы производил в личных интересах, а найденное оружие является объектом хобби, так как он очень любит оружие. Евсеев признал вину в незаконном хранении огнестрельного оружия, в хранении 231 грамма пороха, в переделке огнестрельного оружия и в изготовлении боеприпасов к нему. Но не признает себя виновным в подготовке террористического акта, изготовлении самодельного взрывного устройства, а также в нанесении побоев прохожему у магазина.

Уголовное дело

По данным следствия, в июне 2024 года Евсеев, который работает водителем-экспедитором в компании по продаже химических реактивов ООО "Мосреактив", в состоянии алкогольного опьянения подрался на улице с прохожим и пришел в полицию с заявлением о потасовке. В ходе написания заявления он привлек внимание сотрудника полиции своей футболкой с надписью "Украина" и рассказал о своих проукраинских взглядах, что дома хранит флаги Украины и прочее. После этого было принято решение провести осмотр квартиры Евсеева.

В ходе обыска в квартире Евсеева было обнаружено и изъято 14 квадрокоптеров, украинская атрибутика, выстрелы для подствольного гранатомета, патроны, револьверы и пистолет Макарова, а также взрывчатые вещества, многочисленные сим-карты и несколько мобильных телефонов. Еще был обнаружен металлический станок, на котором Евсеев чинил и переделывал оружие.

После осмотра квартиры в отношении Евсеева возбудили уголовное дело по ст. 116 (нанесение побоев), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ, незаконного изготовления, переделки или ремонта взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (попытка совершения террористического акта) УК РФ.

При осмотре одного из дронов правоохранители обнаружили снимки ТЭЦ в ЮАО, школы, больницы им. В. М. Буянова и других объектов инфраструктуры ЮАО Москвы. Снимки были датированы 2022 г.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Евсеева вменяемым.