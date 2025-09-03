На Урале подростки избили тренера на лыжной базе

Заведено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростками тренера по лыжным гонкам на базе в поселке Верх-Нейвинский в Свердловской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По сообщению об избиении днем 1 сентября подростками тренера по лыжным гонкам на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что активными соучастниками избиения оказались два девятиклассника местной школы, их родители будут привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

"В ближайшее время в школе, где учатся подростки, будет проведено общешкольное собрание с целью проведения профилактической работы с подрастающим поколением, чтобы подобные факты впредь больше не повторялись. Самих фигурантов поставят на учет в службе ПДН", - отметил полковник Горелых.