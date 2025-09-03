Ему также возместят расходы на юридические услуги

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спасский районный суд Рязанской области постановил выплатить моральную компенсацию в размере 1 тыс. рублей местному жителю, который купил бургер с беконом во "Вкусно - и точка". Апелляция на решение суда нижестоящей инстанции была удовлетворена частично, говорится в решении суда.

"Постановлено: взыскать с ООО "Система ПБО" в пользу с Алхесно Билала неустойку в размере 207,94 руб., компенсацию морального вреда в сумме 1 тыс. руб., штраф за несоблюдение ответчиком добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в сумме 744,47 руб., а также расходы на юридические услуги в размере 20 тыс. руб. В удовлетворении остальной части исковых требований Алхесно Билала к ООО "Система ПБО" отказать", - сказано в документе. Отмечено, что истец оценил моральный вред в размере 500 тыс. руб.

Как сообщается в решении суда, местный житель приобрел в ресторане "Вкусно - и точка" "Биг спешиал большой комбо", в состав которого вошли бургер "Биг спешиал", картофель фри и напиток "Добрый Кола". Отмечено, что на официальном сайте "Вкусно - и точка" в составе комбо-обеда имеется только один из видов мяса - говядина. Отмечено, что мужчине не предоставили достоверную информацию о включении в состав товара свиного мяса, после покупки он почувствовал странный привкус в сэндвиче и обнаружил там кусок бекона, отчего ему стало плохо. "Он обратился к сотрудникам ООО "Система ИБО" по факту добавления в состав приобретенного им сэндвича свиного мяса, в ответ на что получил ответ о том, что это произошло случайно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина по вероисповеданию является мусульманином, потребление мяса свинины ему категорически запрещено, это оскорбляет его чувство верующего и создает нравственные переживания и страдания. Также отмечено, что после приема сэндвича со свининой у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья, произошло расстройство желудка и кишечника, после чего он несколько дней чувствовал себя плохо.