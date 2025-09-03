Ему грозит до 10 лет лишения свободы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября. /ТАСС/. Житель Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре арестован по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью трехмесячному ребенку. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу. Санкция ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему) предусматривает до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил по голове своего ребенка, разозлившись на его плач. После этого младенца госпитализировали.