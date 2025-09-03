В мае 2023 года фигурант совершил в отношении несовершеннолетней дочери своей знакомой насильственные действия сексуального характера

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мужчина задержан в Москве за сексуальное насилие над дочерью своей знакомой, совершенное в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

"Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)", - сказали в столичном СК.

По данным следствия, в мае 2023 года фигурант, находясь в квартире жилого дома на Сторожевой улице в Москве, совершил в отношении несовершеннолетней дочери своей знакомой насильственные действия сексуального характера. "Через продолжительное время девочка рассказала о произошедшем родственникам, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы", - сообщили в ведомстве.

Мужчина задержан, следователями проводится комплекс следственных действий.