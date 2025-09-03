Всего в отношении членов организованной преступной группы возбуждено 18 уголовных дел

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил 15 участников организованной преступной группы (ОПГ) "Сельмаш" и его структурного подразделения "Кладбищенские" к лишению свободы в колонии на сроки от 7,5 до 23 лет. В отношении членов ОПГ было возбуждено 18 уголовных дел, сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"В результате проведенных УФСБ России по Ростовской области <...> во взаимодействии с УБОП УУР ГУ МВД России по Ростовской области оперативно-разыскных мероприятий <...> пресечена противоправная деятельность 15 членов этнического ОПС "Сельмаш" и его структурного подразделения ОПГ "Кладбищенские". <...> 3 сентября приговором Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону "сельмашевские" и "кладбищенские" признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и приговорены [к лишению свободы в колонии на сроки от 7,5 до 23 лет]", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в отношении членов ОПГ было возбуждено 18 уголовных дел, в том числе за организацию преступного сообщества и участие в нем, вымогательство и мошенничество. Также было возобновлено расследование двух уголовных дел, приостановленных в 2013 году, - за умышленное причинение легкого вреда здоровью и хулиганство.

Отмечается, что ОПГ была создана и контролировалась бывшим "смотрящим" за Ростовской областью, вором в законе Нодари Асояном. Часть денег, которые участники ОПГ добыли преступным образом, направлялась для пополнения "воровского общака". Сам Асоян и другие члены преступного сообщества в настоящее время находятся в международном розыске.

Также ранее были осуждены еще 10 участников ОПГ. Адвокат двух "сельмашевцев" Роман Кржечковский в настоящее время является подсудимым по уголовному делу о мошенничестве, оно рассматривается по существу в Кировском районном суде Ростова-на-Дону. "Привлечение к уголовной ответственности лидеров членов "Сельмаша" и его структурного подразделения ОПГ "Кладбищенские" существенно повлияло на снижение уровня криминальной активности в регионе", - добавили в пресс-службе.