В ходе проверки установили, что индивидуальным предпринимателем допущены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Столовую для работников бизнес-центра "Зеленоград плаза" закрыли на 30 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологичесих норм. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"05.08.2025 специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в Зеленоградском АО провели плановую выездную проверку столовой для работников бизнес-центра "Зеленоград плаза" по адресу: г. Зеленоград, пр. Генерала Алексеева, д. 16. Ежедневно столовую посещает до 100 человек. Предприятие общепита принадлежит индивидуальному предпринимателю Ружицкой Е. В. В ходе проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем допущены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. <...> 20.08.2025 постановлением Зеленоградского районного суда деятельность предприятия общественного питания ИП Ружицкая Е. В. приостановлена на 30 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки были обнаружены следующие нарушения: несоблюдение сроков реализации и температурного режима хранения готовых блюд, прием сырья без маркировки и необходимых документов, отсутствие бактерицидных облучателей в помещениях для приготовления холодных закусок и салатов. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора указали на непроведение дезинфекции и прохождение медосмотра сотрудниками столовой в неполном объеме и с нарушениями периодичности.

Выявленные нарушения создают угрозу для возникновения пищевых отравлений, в связи с чем в отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело по ст. 6.6. КоАП РФ, уточняется в публикации ведомства.