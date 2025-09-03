Взрывы повлекли за собой локальные возгорания, уточнил телеканал

ГААГА, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция Амстердама в ночь на среду задержала 14-летнего подростка после обнаружения взрывного устройства на одной из улиц города, где за последнюю неделю произошла серия взрывов. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, задержанный пытался привести детонатор в действие у одного из зданий, однако взрыва не произошло. На место была вызвана Служба разминирования Минобороны Нидерландов, специалисты которой изъяли опасный предмет.

Как напоминает вещательная корпорация, на этой улице с конца прошлой недели уже произошло три взрыва. Они повлекли за собой локальные возгорания, в результате которых никто не пострадал.

Муниципалитет Амстердама в свою очередь сообщил о решении установить камеры наблюдения в районе этой улицы сроком на месяц.