Россиянин погиб на фестивале Burning Man в США

Семья погибшего собирает деньги для транспортировки его тела обратно в Россию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Уроженец Омска погиб на американском музыкальном фестивале Burning Man, его семья и друзья собирают средства для транспортировки его тела обратно в Россию и похорон. Об этом ТАСС рассказал друг покойного Владислав Ростов.

Участник фестиваля Burning Man в штате Невада, где десятки тысяч человек застряли на площадке мероприятия из-за дождей, погиб при невыясненных обстоятельствах. Как сообщили американские СМИ, тело жертвы было найдено 30 августа в луже крови. Позже близкие в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова. Расследуется дело об убийстве.

"Идет расследование, мы все на связи с полицией. Я говорил с родителями, мы делаем сбор средств. Сейчас важно собрать на его похороны и перевоз родителям [тела]", - сказал собеседник агентства.

Ежегодный фестиваль музыки и искусств Burning Man проходит рядом с городом Блэк-Рок-Сити, в пустынной части Невады, в этом году - с 28 августа по 5 сентября. 1 сентября там начались сильные дожди, в результате чего ведущие из города шоссе были закрыты, аэропорт прекратил работу.