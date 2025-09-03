CNN Portugal: при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек

Еще девять человек находятся в тяжелом состоянии

МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в результате схода с рельсов фуникулера "Глория" в португальском Лиссабоне. Об этом пишет телеканал CNN Portugal со ссылкой на источники в полиции.

Служба скорой помощи сообщила телеканалу, что 18 человек пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли полиция и прокуратура.

По данным CNN Portugal, для проведения расследования была вызвана бригада судебной полиции по расследованию убийств. Причина аварии остается неизвестной. Власти Лиссабона объявили трехдневный траур.

Фуникулер "Глория" является одной из достопримечательностей Лиссабона и очень популярен среди туристов.